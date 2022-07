Para resolver impasse na chapa de Haddad, PT ofereceu suplência de França ao PSOL

Para resolver o impasse entre PSB e PSOL na disputa por espaço na chapa de Fernando Haddad, o presidente do PT de SP, Luiz Marinho, propôs que o PSOL ficasse com a suplência de Márcio França (PSB) no Senado. A saída não agradou nenhuma das duas siglas.

PRAZO. França prefere José Seripieri Junior, dono da QSaúde, como suplente – ele se filiou ao PSB. Já no PSOL, a leitura é a de que, além da negativa de França, seria necessário “construir uma maioria”, ainda inexistente, em prol do acordo. A data limite para o entendimento é 5 de agosto, dia do registro na Justiça Eleitoral.

MAGIA. O PT almeja resolver até o dia 31 entraves em sete Estados onde há disputas entre aliados de Lula: RJ, RS, GO, MT, MS, AM e TO. Na próxima semana, a executiva do partido se reúne para discutir possíveis saídas.