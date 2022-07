Para Nabhan Garcia, agronegócio está dividido mas produtores preferem Bolsonaro

Coluna do Estadão

Um dos aliados de primeira hora de Jair Bolsonaro no meio rural, Nabhan Garcia rejeita a ideia de que os produtores estão mudando de lado na eleição. Ele admite, porém, que o agronegócio está dividido. “Nunca ficou tão explícita a divisão entre o agro e o negócio”, diz ele.

“No ‘agro’, que representa 5,6 milhões de produtores rurais, Bolsonaro tem o apoio de 100%. Já no ‘negócio’, que tem números eleitorais irrisórios, eles são contra o Bolsonaro. Fazem muito barulho, mas vão cair do cavalo. A força do ‘agro’ reelegerá Bolsonaro”, afirma