Para Lewandowski, mandatos temporários na Justiça eleitoral garantem lisura na eleição

Vice-presidente do TSE, Ricardo Lewandowski disse a empresários em evento do Grupo Esfera, em São Paulo, que o fato de a Justiça eleitoral ter 27 tribunais com juízes federais, estaduais e membros da OAB, além de mais de 2.000 juízes e promotores eleitorais, garante a lisura do sistema de votação.

Os membros da Justiça eleitoral, disse Lewandowski, “sejam do TSE ou dos tribunais eleitorais, exercem mandatos de no máximo quatro anos. O que significa? Que não há a menor possibilidade de partidarização de um tribunal ou de um juiz”.