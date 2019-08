Para Heleno, problemas com Macron não significam problemas com a França

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, disse à Coluna que as recentes rusgas com o presidente francês, Emmanuel Macron, não podem ser interpretadas como um problema entre Brasil e França.

“É preciso separar as coisas. As respostas duras dadas a Macron foram endereçadas a ele, não à França”, avalia.

Nas últimas semanas, Macron e Bolsonaro têm trocado declarações ácidas. O francês chegou a dizer esperar que os brasileiros tivessem logo “um presidente à altura do cargo”. Bolsonaro publicou uma rede social um comentário sobre a esposa de Macron, Brigitte, mas o apagou em seguida. (Juliana Braga)