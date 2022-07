Para evitar Tarcísio e Haddad, MBL diz que apoiará Garcia em SP

O MBL deixou a neutralidade nas eleições ao governo de São Paulo e agora prega “voto últil” em Rodrigo Garcia (PSDB) para evitar a vitória de Fernando Haddad (PT) ou Tarcísio de Freitas. Líder do grupo, o deputado federal Kim Kataguiri pretende atacar tanto o bolsonarista quanto o petista nas redes.

“Rodrigo Garcia não é membro do MBL, muito provavelmente não concordaremos com tudo o que ele fizer num eventual governo. Saberemos com exatidão quando ele protocolar o plano de governo, mas sem dúvida há divergências”, disse o parlamentar.