Nem Michelle escapou da tesoura no Orçamento enviado por Bolsonaro ao Congresso. O programa Criança Feliz, do qual ela foi embaixadora, terá corte de 50% na verba em 2023. Com isso, o número de crianças atendidas deve diminuir de 750 mil neste ano para 455 mil no ano que vem.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Michelle Bolsonaro, primeira-dama