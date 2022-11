Para ceder a Lira, PT quer controle de principal comissão da Câmara em 23

Deputados do PT almejam o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara como compensação pelo partido não lançar um nome próprio na eleição à Presidência da Casa. Membros da bancada marcaram para terça-feira (22) uma reunião para discutir o assunto e cogitam propor este arranjo ao PP de Arthur Lira, que pleiteia recondução ao cargo, assim como a deputados de outros partidos interessados em mantê-lo no posto. Sem um candidato apoiado pelo Planalto, o caminho ficaria livre para a reeleição dele. A ideia é formar um bloco para discutir a distribuição das chefias de comissões e espaço na mesa diretora até com partidos de oposição a Lula, sem a necessidade de alinhamento após o início do governo.

PRESSA. Os petistas esperam que, paralelamente, Lula intensifique as negociações para a composição ministerial com partidos aliados. Há a expectativa de que a cessão de cargos desde já pavimente a aprovação da PEC de Transição.

EMPURRÃO. Aliados defendem que Lula ofereça posições em estatais para construir uma base de apoio mais robusta no Congresso. Acreditam que, assim, garantiriam não só a aprovação da medida, como sustentação no Legislativo.

PRONTO, FALEI! Afonso Florence, deputado federal (PT-BA)

“Cria-se instabilidade, postergação da execução de programas e fragilização da frente ampla e democrática”, disse, sobre possível adiamento da votação do Orçamento de 2023

CLICK. Paulo Dantas, governador de Alagoas (MDB)