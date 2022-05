Para bolsonaristas, imagem com Elon Musk atrai eleitorado jovem

Um auxiliar de Jair Bolsonaro vibrou com o encontro do presidente com o multimilionário Elon Musk, ontem. “Na quarta, o Lula casou com a Janja, na sexta, o mito casou com a Tesla”, disse. A avaliação de bolsonaristas é a de que a imagem dos dois juntos tem um valor eleitoral precioso, principalmente entre jovens.

A passagem de Jair Bolsonaro pela Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz (SP), onde se encontrou com Musk, teve direito a show da dupla sertaneja Matheus e Cristiano na mansão do empresário Ricardo Faria, da Granja Faria.

O imóvel, avaliado em R$ 75 milhões, tem sala de cinema profissional, campo de futebol e academia. Faria é dono da Fazenda Ipê, que fica no Piauí e que recebeu a primeira antena de 5G em área rural do País, em evento com Bolsonaro em março.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Jair Bolsonaro, presidente da República (PL)