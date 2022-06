Para apoiar Lula, Paes quer que petista suba no palanque de Felipe Santa Cruz

Nos bastidores, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), tem dito que pode oferecer um segundo palanque a Lula no Estado, o de Felipe Santa Cruz, para dar apoio ao petista já no 1.º turno. Problema: Lula quer centralizar a campanha no Rio em Marcelo Freixo (PSB) e, com o acordo, também apareceria com o concorrente.

COSTURA. Parte do PT, no entanto, acredita que Freixo limita o crescimento de Lula para fora das esquerdas no Rio e, portanto, um acordo com o grupo de Paes seria parte da solução.

STAND BY. “Não tenho reunião marcada com o Lula. Assim que ele marcar, terei, como sempre, enorme prazer em conversar com ele”, desconversa Paes. O presidente do diretório do PT no Rio, João Maurício de Freitas, que diz trabalhar contra a união e por Freixo, espera a resolução do impasse em até dez dias.