Para amenizar crise, Exército exibe vídeos de Celso Portiolli e Otávio Mesquita

Coluna do Estadão

Em meio à polêmica sobre as compras de Viagra e próteses penianas, o Exército Brasileiro apostou em personalidades da mídia para amenizar a crise nas redes sociais no Dia do Exército, 19 de abril.

Figuras como os apresentadores Celso Portiolli e Otávio Mesquita apareceram em vídeos exaltando militares.

Nos comentários, porém, prevaleceram críticas e sobrou até para os convidados, questionados e ironizados sobre associar suas imagens à corporação neste momento.

O Exército confirmou à Coluna que convidou os artistas e que eles gravaram os depoimentos por conta própria, sem cachê.

A assessoria de Celso Portiolli informou que o apresentador não costuma se envolver em assuntos relacionados a política e que apenas parabeniza profissionais que atuam em prol do crescimento do País.