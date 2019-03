Para aliados, dirigentes partidários têm a chave da reforma

Jair Bolsonaro indicou a Alberto Fraga que pode conversar com o presidente do DEM, ACM Neto, quando voltar dos EUA. O encontro foi solicitado pelo ex-deputado em reunião no Planalto semana passada. Eles integram, com Davi Alcolumbre e Tereza Cristina, time que tenta convencer o presidente de que, enquanto ele não se acertar com os dirigentes partidários, as portas não se abrirão para a reforma da Previdência. Segundo esses aliados, essas tratativas devem ser individuais: se vencer em bloco, o Centrão dará a impressão de ter dobrado Bolsonaro.

Recuo. Bolsonaro vinha dizendo, desde a campanha, que usaria a interlocução no Congresso com as frentes temáticas. Mas, na semana passada, já reuniu líderes no Alvorada.

Intermediário. Enquanto Bolsonaro não os recebe, Rodrigo Maia tem reunião prevista com alguns presidentes de partido amanhã.

Por ora. Esses dirigentes partidários autorizaram o presidente da Câmara a ajudar a construir pontes.

Sonho meu. A Economia está certa de que a resistência às mudanças nos benefícios a idosos e pessoas com deficiência são só um problema de comunicação.

Unidos… No sábado, Sérgio Moro disse a senadores que a decisão do STF de manter na Justiça Eleitoral crimes relacionados ao caixa 2 enfraquece a Lava Jato.

… venceremos. O ministro pediu a eles apoio ao seu pacote anticorrupção, que propõe exatamente o contrário do que o STF decidiu.

Tô aqui. A poucos metros da conversa, estava o ministro Dias Toffoli.

CLICK. O jantar oferecido a Bolsonaro na residência oficial do embaixador nos EUA ontem tinha no cardápio: beef Wellington, purê de nabo e quindim de sobremesa.

Não tá fácil. No mesmo dia, Flávio disse a um interlocutor que “sonha” ser visto apenas como mais um senador. Alega que viver sob os holofotes por ser filho do presidente é ruim.

Do contra. A ANAC foi a única agência a exigir treinamento para a pane do sistema que pode ter causado os acidentes com os Boeing 737 MAX da Ethiopian Airlines e Lion Air.

Restrito. No Brasil, só a Gol opera com essas aeronaves e suspendeu o uso depois dos acidentes.

Deixa… O autor da CPI da Lava Toga, Alessandro Vieira, alertou Davi Alcolumbre de que senadores poderiam ser alvo do inquérito aberto na Corte para investigar fake news e difamações contra os ministros.

… comigo. O presidente da Casa disse que buscaria se informar sobre o caso e que não aceitaria nenhum ataque ao Parlamento.

Aqui não. O STF já receberá um requerimento de informação sobre esta investigação, protocolado por Randolfe Rodrigues (Rede).

SINAIS PARTICULARES

NOVOS LÍDERES DO CONGRESSO: Jorginho Mello, senador (PR-SC)

Outros… Gilmar Mendes e um dos autores do seu pedido de impeachment, se Luiz Flávio Gomes (PSB-SP) se conhecem há mais de duas décadas.

… carnavais. O ministro do Supremo dava aula na escola de Direito que pertencia a Gomes, a LFG.

Na berlinda. O STJ julga na quarta-feira ação penal contra a juíza Marília de Castro por ter dito que o ex-deputado Jean Wyllys (PSOL) merecia um “paredão” embora não valesse “a bala que o mete”.

PRONTO, FALEI!

Delegado Waldir, líder do PSL na Câmara (GO): “Toda vez que a gente fala a verdade pode chocar, mas ele não mentiu”, sobre a declaração de Eduardo Bolsonaro de que sente vergonha de brasileiros ilegais nos EUA.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU NAIRA TRINDADE E MARIANA HAUBERT