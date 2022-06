Para abrir mão da candidatura de França, PSB quer que Haddad não dispute reeleição

Dirigentes do PSB esperam que Lula aceite negociar, na conversa que terá com Márcio França neste domingo, a promessa de apoiar o ex-governador na eleição de 2026. O PT deseja que França deixe a disputa neste ano para ajudar Fernando Haddad. Em troca, o PSB quer que o petista considere abrir mão de uma eventual reeleição, se vencer.

FUTURISTA. A sigla considera ainda ter quadros aptos a comandar ministérios em caso de vitória de Lula, como Ciência e Tecnologia e Cidades. A segunda também é pleiteada por Guilherme Boulos (PSOL-SP).

PUXADOR. A direção do PSB prefere que, numa eventual desistência ao governo de São Paulo, Márcio França saia candidato a deputado federal pela sigla. Isso ajudaria a ampliar a bancada federal contra a cláusula de barreira e por mais fundos para o partido.

Coluna do Estadão: Com piora da crise do MEC, programas sociais se tornam indispensáveis a Bolsonaro