País planeja anúncios em redes do exterior

Entre os esforços para melhorar a imagem do Brasil no exterior, o Ministério das Comunicações planeja divulgar peças publicitárias curtas nos horários comerciais de canais de televisão estrangeiros, principalmente na Europa. A princípio, o governo havia planejado recriar o ramo internacional da TV Brasil e sua programação seria exibida via streaming. A ideia é enfatizar nos vídeos que o agronegócio brasileiro não é o responsável pelo avanço do desmatamento na Amazônia e mudar a percepção de que há um descontrole na área ambiental.

Help. Apesar de existir a previsão de exibição em toda a Europa e outros continentes, estão no foco a Alemanha e a França. O ministro Fábio Faria, inclusive, quer buscar ajuda com os embaixadores desses países para viabilizar a ação.

Sem verba, irmão. A iniciativa de recriar o braço internacional da TV Brasil esbarra no alto custo de implementação. A pasta deve buscar ajuda para a divulgação das inserções com a Apex ou a Embratur.

Espaço. Uma das ideias é também viabilizar um intercâmbio de programas estrangeiros com a EBC para abrir espaço para conteúdos sobre o meio ambiente brasileiro nas emissoras.

Exemplo. A ministra Tereza Cristina já publicou em suas redes um vídeo em inglês que foi visto como exemplo do que deverá ser o conteúdo das ações.

CLICK. O deputado João Campos (ao centro) presidirá a Frente Parlamentar da Renda Básica. Eduardo Suplicy (no telão), histórico defensor do tema, participou do lançamento.

Day off. Para quem estranhou a ausência de Patrícia Ellen na coletiva que anunciou a saída de José Germann da Secretaria Estadual da Saúde de SP: ela tirou uns dias de férias programadas anteriormente.

Day off 2. A folga da poderosa secretária do Desenvolvimento Econômico durante a retomada das atividades do comércio, serviços e indústria no Estado pegou mal entre colegas dela do primeiro escalão estadual.

Faça você mesmo. Edson Aparecido, secretário de Saúde da capital paulista, está conseguindo atravessar o longo deserto da pandemia sem ter comprado respiradores. Recebeu alguns do Estado, outros da União, alugou uns tantos e consertou ao menos uns 50 que estavam quebrados.

SINAIS PARTICULARES.

Edson Aparecido, secretário de Saúde de São Paulo

Ousado. Alvo de várias ações no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Deltan Dallagnol parece sentir-se bastante à vontade com o desfecho dos processos, a ponto de ter disparado publicamente contra o presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendeu operação no gabinete do senador José Serra.

Ousado 2. No entendimento de juristas ouvidos pela Coluna, não bastasse a decisão de Toffoli estar rigorosamente correta do ponto de vista jurídico, o procurador da Lava Jato ainda tenta jogar a opinião pública contra o Supremo.

Dois pesos? “Solução casuísta” e “equivocada”, disse Dallagnol. Um integrante do próprio MP levanta questão pertinente: pode cumprir mandado na sede do MPF em Curitiba, no Planalto, no Alvorada, nos tribunais e no Supremo?

Agenda. O ex-presidente Michel Temer e o ministro do STF Gilmar Mendes vão debater com Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, no seminário digital que a entidade promoverá de 27 a 31 de julho. O tema será “Semipresidencialismo como opção para o Brasil”.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA.

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao