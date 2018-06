Páginas de apoiadores de Bolsonaro voltam ao Facebook

Duas páginas de apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) que haviam sido excluídas pelo Facebook voltaram ao ar nesta terça-feira, 3.

Segundo uma pessoa que está acompanhando o caso, as páginas foram excluídas da rede social porque poderiam ser confundidas com espaços oficiais do deputado.

Após fazerem algumas modificações, as comunidades puderam ser reativadas, inclusive com o mesmo número de seguidores que tinham antes.

“Depois de uma semana de remoção a nossa querida página voltou! Como é de conhecimento de todos, ela integra uma rede de páginas do Movimento Brasil à Direita e é usada principalmente para promover a ideia de “Bolsonaro President””, disseram os administrados de uma das páginas.

Como mostrou a Coluna na última sexta-feira, o Facebook havia retirado do ar as páginas “Jair Bolsonaro presidente 2018”, que tinha mais de 845 mil seguidores, e “Jair Bolsonaro presidente 2.0”, que estava com 71 mil seguidores.