Padres rebatem informações falsas de bolsonaristas sobre Lula; veja vídeo

Coluna do Estadão

Circula nas redes sociais e em grupos de WhatsApp um vídeo em que padres rebatem informações falsas disseminadas por bolsonaristas nas redes sociais sobre Luiz Inácio Lula da Silva, como a “destruição da família” supostamente pretendida pelo petista. Sem citar nomes de qualquer um dos dois candidatos à Presidência, alertam para o que consideram ser a tentativa de outros membros da igreja católica e de pastores de manipular as eleições.

“Haveria um projeto de demolição da família, imposição do aborto, implantação do comunismo e tantas outras teorias absurdas e infantis”, diz o frei Lorrane Clementino, da Ordem dos Frades Menores (OFM), ao elencar espantalhos utilizados por religiosos bolsonaristas.

“O que destrói nossas famílias é a miséria que colocou 33 milhões de pessoas na pobreza absoluta”, diz o padre Rodrigo Schuler, da diocese de Osório, no Rio Grande do Sul. Os sacerdotes acusam lideranças religiosas, inclusive de sua própria congregação, de espalhar medo e induzir o voto de fiéis com base em mentiras.

“O que destrói nossas famílias é a falta de acesso à educação, é a falta de proteção contra os abusos que ocorrem dentro do próprio lar”, complementa o frei Wellington Reis, também da OFM.

Embora não haja declaração de voto em Lula, a peça utiliza estratégia da campanha petista de focar o debate eleitoral em questões econômicas e sociais em detrimento das pautas da agenda de costumes conservadora encampada por Jair Bolsonaro.

O padre Eduardo César, da diocese de Uberlândia, em Minas Gerais, defende que “é preciso zelar para que as mães desesperadas e pobres possam levar a gestação à frente sem recorrer ao aborto.”