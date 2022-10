Padre Kelmon usa R$ 1,5 milhão em campanha que não tem apoio nem do PTB

Apesar de ter recebido até agora R$ 1,5 milhão do fundo eleitoral para fazer campanha, o presidenciável Padre Kelmon, do PTB, não conta com apoio nem mesmo dos principais nomes do seu partido. Kelmon foi acusado por adversários de ter sido usado por Jair Bolsonaro (PL) nos últimos dois debates como ‘escada’ para ajudar a atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Líder da legenda na Câmara, que possui atualmente três integrantes, o deputado Paulo Bengston (PA) usa imagens de Jair Bolsonaro na campanha à reeleição. Ele sequer menciona Kelmon em seus santinhos ou outros materiais de divulgação.

Segundo Bengston, Kelmon entrou tarde demais na disputa. O parlamentar também reforça que para os candidatos é importante divulgar a imagem de um postulante à presidência que seja mais conhecido pelo eleitorado. Ainda assim, argumenta que Kelmon conseguiu ‘fazer barulho’ e defender bem os pensamentos do PTB através dos debates que participou.

Presidente do diretório do PTB em São Paulo, Otávio Fakhoury divulgou um vídeo na semana passada em que justificava ‘por que o eleitor deve escolher o Bolsonaro’. Na véspera do pleito, Fakhoury compartilhou imagem com pedido de voto para o atual presidente e participou de uma carreata com ele.

O mesmo vale para o candidato ao Senado pelo PTB no Rio de Janeiro, Daniel Silveira, que também fez campanha para o presidente, não para Kelmon. Neste domingo, Silveira comemorou ter recebido o voto de Bolsonaro.

O próprio Kelmon, no último vídeo publicado em suas redes sociais antes da eleição, pediu votos para deputados federais e sugeriu o “voto de legenda” no PTB, que só vale para eleições proporcionais, a fim de fortalecer a bancada no Congresso.

Do total de recursos que recebeu, Kelmon informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que gastou até o momento R$ 1,2 milhão com o planejamento da campanha e outros R$ 30 mil com contabilidade. A prestação de contas ainda é parcial e tende a aumentar.