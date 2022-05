Padilha agrada mercado prometendo Lula paz e amor 2.0

Em conversas no mercado financeiro, o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha tem dito que, num eventual governo Lula, diferenças serão superadas com negociação. “A versão é Lula paz e amor 2.0”, diz um dos que assistiram à sua fala no último dia 28, no Itaú BBA.

A versão contrasta com o tom duro de Gleisi Hoffmann e o economista Gabriel Galípolo, que circularam pela Faria Lima há um mês e entraram em discussões quentes sobre, entre outros temas, a privatização da Eletrobrás. Interlocutores dizem preferir Padilha, que já tem conversas marcadas no Credit Suisse, Traders Club, XP e no Grupo Esfera – nos dois últimos com Wellington Dias.

Apesar da aplicação de Padilha nos temas econômicos, sua defesa do investimento público desapontou – essa fatia representa 2% do PIB, nada perto do que faz o setor privado.