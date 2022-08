O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ainda avalia se vai ao lançamento da campanha de Alexandre Kalil (PSD), seu aliado, em Belo Horizonte, no próximo dia 18. A ideia é que o ato também vire um dos maiores da campanha do ex-presidente Lula. São esperadas cerca de 20 mil pessoas. Pacheco teme ser atacado por bolsonaristas ao subir no palanque do petista.