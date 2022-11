Pacheco sinaliza a Lula que apoia Auxílio Brasil fora do teto por quatro anos

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discutiu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira, a tramitação da PEC da Transição na Casa. De acordo com aliados, os dois concordaram que o ideal é estipular um prazo de quatro anos para retirar as despesas do Auxílio Brasil do teto de gastos. Pacheco teria sinalizado a Lula que esse limite temporal seria mais “factível” para o Congresso aprovar a matéria.

O encontro ocorreu durante a Conferência do Clima da ONU, a COP 27. Também participaram outros parlamentares que viajaram para o evento, como Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jean Paul Prates (PT-RN), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Segundo pessoas próximas a Pacheco, ele buscou reforçar que reconhece a necessidade de se manter o teto de gastos, mas que também considera necessário “assegurar recursos para o Bolsa Família”.

Como forma de acelerar a tramitação, o presidente do Senado também designou alguns líderes partidários para receberem, amanhã, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para tratar do assunto. O objetivo é buscar um acordo pela aprovação da matéria diretamente em plenário, sem ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), como seria praxe.

O texto da PEC deve ser apresentado amanhã ao relator-geral do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), e aos líderes.