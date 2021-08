Pacheco ‘piscou’, e o Ciro ‘amortecedor’ quebrou

Independentemente do desfecho do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro deixou Rodrigo Pacheco e Ciro Nogueira em situações desconfortáveis. Se o presidente do Senado sentar em cima do pedido, apanhará como boi na horta nas redes bolsonaristas. Se colocar para andar, perderá espaço na sociedade seu discurso em defesa das instituições.

Restará a Pacheco a alternativa de buscar a “concertação”. É nesse ponto que Nogueira fracassou: o “amortecedor” do Planalto “estourou” na primeira costela de vaca da estrada rumo a 2022.

Nesse cenário, colegas de Pacheco entendem que a melhor solução é passar uma posição clara e transparente dele sobre a qualidade jurídica do pedido, considerado natimorto por vários senadores e deputados.

A leitura é de que Pacheco “piscou” ao recolocar para andar, ainda na quinta-feira, 19, a indicação de André Mendonça ao Supremo. Bastou ele fazer o gesto para Bolsonaro o emparedar com o pedido de impeachment de Moraes.

Meu mito… Bolsonaro levou seus fãs nas redes sociais à loucura ao vetar o aumento do Fundo Eleitoral e encaminhar ao Senado o pedido de impeachment.

…querido. Resultado previsível porque jogou para a plateia: 1) o aumento estava inflado justamente para ser reduzido; 2) ao fim e ao cabo, haverá mais dinheiro nas campanhas em 2002; 3) a chance de o impeachment andar é pequena, mas mantém a tropa mobilizada.

Bannon rules. Sempre bom lembrar: Bolsonaro dividiu o noticiário, negativo para ele, com o pedido.

‘Meu… Apesar da saraivada de críticas que tem disparado contra o PT e Lula, Ciro Gomes (PDT) não descarta ter petistas aconselhando-o em termos práticos, como na discussão sobre a implementação de uma renda básica no Brasil. O vereador paulistano Eduardo Suplicy é um deles.

…grande…“Suplicy desenvolveu um projeto de renda básica que está acima de qualquer disputa partidária. Como amigo e admirador, certamente sempre o terei como alguém com quem posso contar na luta pelo futuro do Brasil”, disse Ciro à Coluna.

…amigo’. Os dois trocaram afagos ontem. O vereador agradeceu a menção do ex-ministro a seu projeto na TV e se disse feliz por Ciro ser pré-candidato. As palavras vieram acompanhadas do print de uma live em que Suplicy conversa com… Lula, que aparece fazendo um “joinha”.

Medalha. A Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, fabricantes de vacinas contra a covid-19 no Brasil, estão entre as organizações e personalidades que receberão o Grande-Colar do Mérito, uma honraria concedida pelo TCU desde 2003.

Medalha 2. No mundo da política e da gestão pública, serão agraciados o ex-presidente Michel Temer e o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung.

Imprensa. O senador Renan Calheiros (MDB-AL), o youtuber Felipe Neto e o jornalista Fernando Gabeira estão entre os mais de 140 palestrantes do 16.º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), que começa na segunda-feira, 23, em edição virtual. As inscrições estão abertas no site da entidade.

PRONTO, FALEI!

Rubinho Nunes (PSL-SP), vereador de São Paulo

“O pedido de impeachment de Bolsonaro contra Moraes é digno de pena Erros crassos de português, teses absurdas e, em muitos momentos, parece mais uma defesa de Jair Bolsonaro do que um pedido de impeachment Como tudo que Bolsonaro fez na vida, o pedido é incompetente e ineficaz.”