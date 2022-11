Na conversa que teve com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na quarta-feira (9), Lula ouviu do presidente do Senado que a PEC da Transição deveria ser “pé no chão” e “sem extravagâncias”, em termos de gastos, para ser aprovada.

Coluna do Estadão: Formação dos grupos na transição é resultado da pressão do PT sobre Alckmin