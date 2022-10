Pacheco mira em apoio do PL para se manter na presidência do Senado

Aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sonham em conquistar o apoio do PL para que ele continue no cargo caso Bolsonaro vença. Pessoas próximas a Pacheco dizem que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sinalizou não ter interesse em indicar um bolsonarista radical ao comando do Congresso.

VOLTA. Pacheco se aproximou dos senadores do PL, em especial o líder do governo, Carlos Portinho (RJ), e Romário (RJ). Aliados do presidente do Senado creem que Gilberto Kassab, presidente do PSD, também deverá ser recompensado por apoiar Tarcísio em SP.

DE MAL. A relação de Pacheco e Bolsonaro, no entanto, segue estremecida. O presidente usou um vídeo do senador mineiro em programa na TV para falar de orçamento secreto. Através de aliados, Pacheco também beneficiou Lula em Minas.