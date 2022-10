Pacheco e Silveira atuaram para ‘anular’ Zema em MG e garantir empate a Lula

A campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia que o resultado em Minas Gerais foi fruto da atuação do governador Romeu Zema (Novo), em conjunto com alguns prefeitos e empresários, sobre os eleitores indecisos. Lula teve a vantagem reduzida no Estado de 500 mil votos, no primeiro turno, para 50 mil, no segundo.

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) disse à Coluna que “lutou para não perder” em Minas, diante da forte atuação dos bolsonaristas.

De acordo com aliados, Silveira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), buscaram “anular” o efeito Zema para pelo menos acabar em um empate. Pacheco não manifestou voto em momento algum, mas atuou nos bastidores. No primeiro turno, Lula venceu por cinco pontos no Estado. Agora, o resultado terminou em 50,2% para Lula e 49,8% para Bolsonaro.

Na semana passada, Silveira ameaçava convocar Zema para a CPI do assédio eleitoral, mas agora a ordem entre os aliados de Lula é buscar uma conciliação com o governador. O deputado Reginaldo Lopes (PT) afirma que a ideia é ouvir demandas do governador e atender às demandas para obras de infraestrutura e outros gargalos.