Osmar Terra amplia Criança Feliz

No aniversário de mil dias do Criança Feliz, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, assina portaria para incluir todas as crianças de 0 a 36 meses do Cadastro Único de programas sociais do governo.

Hoje, as 570 mil atendidas são só do Bolsa Família e BPC. Pelo menos mais 420 mil crianças de programas como o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, poderão entrar.

A data não é à toa. Os primeiros mil dias são os mais importantes para o desenvolvimento cognitivo.