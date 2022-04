Os planos de Arthur do Val para depois da cassação

Após o Conselho de Ética da Assembleia de São Paulo (Alesp) aprovar o pedido de cassação de mandado do deputado estadual Arthur do Val (União Brasil) por causa dos áudios sexistas sobre refugiadas ucranianas, o parlamentar voltará para o Movimento Brasil Livres (MBL) como professor.

Arthur tinha se afastado do grupo após a polêmica, mas agora assumirá aulas no programa interno de formação de lideranças “Academia MBL” com a intenção de formar “novos MamãeFaleis”, em referência a seu apelido nas redes sociais e no Youtube, onde se popularizou com vídeos irônicos e provocativos sobre política.