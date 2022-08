Os motivos do alívio de Haddad com o Datafolha

Fernando Haddad (PT) teve mais de um motivo para comemorar os resultados da pesquisa da Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18. Além da virtual liderança, Tarcísio de Freitas (Republicanos) apareceu 5 pontos à frente de Rodrigo Garcia (PSDB). É a primeira amostra do instituto que aponta distanciamento acima da margem de erro entre os dois adversários do petista.

Petistas dizem preferir enfrentar Tarcisio no segundo turno do que Garcia, ao avaliar que podem repetir em São Paulo a polarização nacional e se aproveitar do favoritismo de Lula.

A expectativa do meio político é que Garcia ganhe força com o início da propaganda eleitoral, na próxima semana. Ele tem o dobro do tempo de aparição dos rivais.

Ainda assim, aliados de Haddad ainda consideram o cenário de enfrentamento à Tarcísio o mais provável, porque preveem crescimento do próprio Bolsonaro nas próximas semanas.