O InternetLab e o Redes Cordiais lançam nesta segunda um guia para influenciadores digitais participarem do debate eleitoral seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O objetivo, de acordo com as organizações, é assegurar uma discussão plural, transparente e livre. O documento também traz informações sobre temas como desinformação, censura e violência política.