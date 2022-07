Oposição pede ao STF para suspender decreto que obriga postos a estampar redução de preços de combustíveis

Sete partidos da oposição ingressaram nesta quinta-feira com um pedido ao STF para que a Corte suspenda, de maneira liminar, os efeitos do decreto baixado por Jair Bolsonaro obrigando os postos a informar o valor do litro do combustível em 22 de junho, antes da vigência da redução do ICMS.

Na peça, os partidos argumentam que o decreto é inconstitucional e afronta a Lei Eleitoral. Isso porque obriga que privados (os donos de postos) façam propaganda involuntária para o governo, o que é vedado pela legislação no período que antecede as eleições.

“Diante do impedimento da legislação eleitoral para a veiculação de publicidade institucional a menos de três meses das eleições, buscou-se transferir aos postos de combustíveis, via decreto presidencial, a ilegítima tarefa de propagandear ato que é declaradamente apontado como imprescindível para o desempenho político do governo, que tem buscado reiteradamente se arvorar nos resultados obtidos com a legislação aprovada pelo Congresso Nacional para a redução dos impostos incidentes sobre os combustíveis”, afirma o pedido.

Os partidos também argumentam que a redução dos preços deriva de um projeto de lei complementar de autoria do Congresso Nacional e que, portanto, Bolsonaro tenta captar para si algo que não lhe é de direito.

O Congresso aprovou o limite para a cobrança de ICMS sobre combustíveis em 14 de junho e, no dia 24, Bolsonaro sancionou o projeto, que determinava obrigação para redução da incidência do tributo a partir de 1º de julho. Ao fixar em decreto a data de 22 de junho como obrigatória, Bolsonaro tenta aplicar um “antes e depois” para quem abastece o carro.

A alta dos combustíveis tem impactado a inflação e piorado o ambiente econômico, o que afeta o desempenho de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. O presidente tenta reverter esse mal-estar até a eleição em outubro.