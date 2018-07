Operação Câmbio, Desligo pode sair das mãos de Bretas

Quem acompanha a Operação Câmbio, Desligo, anunciada como a maior operação contra lavagem de dinheiro dos últimos tempo, vê risco de ela sair das mãos de Marcelo Bretas e ir para o juiz Gustavo Mazzocchi.

O que segura a operação ao magistrado é a participação de doleiros que serviram ao ex-governador Sérgio Cabral. Esse era o mesmo vínculo que mantinha outra operação, a Rizoma, com Bretas. O TRF-2 entendeu no início do mês, no entanto, que a ligação não seria suficiente.

