Onze partidos ainda não receberam fundo eleitoral

Onze partidos ainda não viram a cor do dinheiro do fundo eleitoral, o que tem gerado críticas de concorrência desleal com os candidatos que já estão com o bolso cheio. Estão na pindaíba PP, PTB, PDT, PCdoB, Rede, PCB, PMB, PSB, DC, PPL e PCO.

Essas siglas têm a receber R$ 422 milhões. A presidente do TSE, Rosa Weber, liberou o dinheiro ontem à noite. Mas o montante só deve entrar na conta sexta. O atraso é culpa dos partidos, que demoraram a entrar com a documentação.

Candidatos dizem que a divulgação pela imprensa de que o fundo eleitoral é bilionário inflacionou as campanhas. Os cabos eleitorais estariam cobrando mais caro achando que está chovendo dinheiro, quando a verba diminuiu com a proibição de doações empresariais.

