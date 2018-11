Onyx vira interlocutor da bancada evangélica na Câmara

A bancada evangélica na Câmara vai divulgar nota de apoio ao futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que passa a ser o “interlocutor” dos cerca de 180 deputados com o novo governo. O texto é assinado pelo presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Takayama (PSC-PR).

Leia a íntegra:

“A Frente Parlamentar Evangélica vem a público reiterar sua total confiança no excelente trabalho que o Ministro Extraordinário da Coordenação do Gabinete de Transição, Onyx Lorenzoni, tem realizado.

Desde o primeiro mandato como deputado federal, há 15 anos, é considerado um dos cem parlamentares mais influentes do Congresso pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Mais do que isso, o deputado Onyx Lorenzoni é homem público reconhecidamente probo, não tendo decisões judiciais desabonatórias contra ele ao longo dos seus 30 anos de vida pública.

Ao seu passado ilibado, se soma uma atuação, no presente, de alta relevância e profissionalismo na coordenação da equipe de transição do novo governo. Nesse tocante, Onyx tem mantido contato permanente com os parlamentares, promovendo as articulações necessárias para a construção de um novo Brasil.

Por todos esses motivos a Frente Parlamentar Evangélica reconhece no ministro Onyx Lorenzoni um interlocutor do mais alto nível junto ao novo Governo da República.”

