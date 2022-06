A equipe de Onyx Lorenzoni (PL) prepara uma vacina para evitar que o agora rival Eduardo Leite (PSDB) conquiste votos bolsonaristas no Rio Grande do Sul. Leite apoiou Bolsonaro no 2.º turno em 2018. A campanha de Onyx vai alegar que Leite “traiu” Bolsonaro nos mesmos moldes que fez João Doria (PSDB) em São Paulo.