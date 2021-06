ONU diz a governadores que novo lote de doses antecipadas da AstraZeneca chega dia 14

Em reunião com o Fórum dos Governadores do Brasil, a ONU confirmou a antecipação do envio de 4 milhões de doses da Astrazeneca, por meio da aliança Covax Facility, para o Brasil em junho. O primeiro lote chega já no dia 14.

Segundo o coordenador do fórum para vacinas, Wellington Dias (PT-PI), serão quatro remessas do imunizantes: 14/6, 16/6, 21/6 e 23/6. Os três primeiros devem chegar com 1.036.800 doses e o último, 938.400.

“Mais esta entrega da OMS (…) ajuda na meta do Fórum dos Governadores do Brasil de mais 100 milhões de doses novas e de variadas vacinas até setembro de 2021, ´para que o Brasil alcance mais de 60% da população com mais de 16 anos vacinada e saia do grupo dos países de alto risco de Covid-10, para o grupo de países com imunização em massa elevada”, afirmou Dias.

Em abril, os governadores tiveram a primeira reunião com a ONU, solicitando a antecipação das doses para o Brasil, diante do elevado número de mortes e de contágio. No final de maio, reforçaram o pedido. O Ministério da Saúde informou, no último dia 25, a antecipação das 4 milhões de doses, mas sem detalhes a respeito do calendário.