ONGs brasileiras se reúnem com parlamentares dos EUA para tratar de eleições no Brasil

Coluna do Estadão

Membros de 18 organizações, como Geledés e Instituto Vladimir Herzog, reunidas no Pacto pela Democracia, se reunirão com parlamentares dos EUA, na semana que vem. Estão previstos, entre outros, o senador Bernie Sanders e o deputado Jamie Raskin, da comissão que apura a invasão do Capitólio.

FAMA. O grupo advoga pelo reconhecimento internacional imediato do resultado da eleição no Brasil e espera apoio do Congresso dos EUA ao sistema eleitoral brasileiro.