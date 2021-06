Omar Aziz diz que decisão do Exército sobre Pazuello é ‘interna e administrativa’

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), evitou opinar sobre a decisão do Exército desta quinta-feira, 3, de não punir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

“A decisão do Exército é interna e administrativa. Não me cabe avaliar, assim como não caberia a qualquer instância do Exército avaliar decisões do âmbito do Senado”, disse.

“Assim deve ser o Estado democrático: com autonomia e equilíbrio entre as instituições que o integram”, completou.

Pazuello será convocado ainda uma segunda vez na CPI, mas seu depoimento ainda não tem data marcada.