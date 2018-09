Oferta de UTI no SUS é cinco vezes menor que nos planos de saúde, diz CFM

Levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) mostra que a disponibilidade de UTI nos planos de saúde é quase cinco vezes maior do que no Sistema Único de Saúde (SUS).

São 45 mil leitos no Brasil, sendo 49% no SUS e o restante na saúde privada ou suplementar. Hoje, 77% da população é atendida exclusivamente do SUS.

Existem 2,13 leitos para cada grupo de 10 mil habitantes no Brasil, mas essa proporção não se mantém quando são analisados o sistema público e o privado separadamente. No SUS, existe 1,04 leito para cada 10 mil habitantes; na saúde suplementar, é a proporção é de 4,84 para cada 10 mil habitantes. (Juliana Braga)