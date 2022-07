Observadores internacionais chegam ao Brasil já em agosto para fiscalizar eleição

Começam a chegar ao Brasil bem antes da eleição, ainda em agosto, as primeiras missões internacionais convidadas para observar o pleito no País – pelo menos seis virão ao Brasil. Uma equipe da União Interamericana de Organismos Eleitorais desembarca em 2 e 3 de agosto para uma visita preliminar. O Parlamento do Mercosul (Parlasul) enviará um time com 10 especialistas do Observatório da Democracia e parlamentares no fim de agosto para uma missão avançada.

LUPA. Nessa primeira etapa, haverá reuniões com partidos, candidatos e campanhas, autoridades eleitorais e organizações da sociedade civil. No dia da eleição, o Parlasul pretende observar o processo no DF, cidades de SP e Goiás. O objetivo será testemunhar o cumprimento das normas eleitorais e manter contato com atores políticos sobre, entre outros temas, a desinformação e seu impacto no voto.