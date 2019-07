OAB diz que Bolsonaros confiaram no Supremo

LEIA TAMBÉM > Programa de proteção de defensores dos direitos humanos incluirá ativistas de direita

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz defendeu as garantias legais de Flávio Bolsonaro no caso das apurações do Coaf: “Não é porque a família Bolsonaro já deu declarações preocupantes e contraditórias sobre a democracia que ela não mereça ser protegida pelas instituições democráticas”. Segundo Santa Cruz, é preciso ter regras claras para o uso dessas informações de modo que o Coaf não se transforme em uma arma contra a população. “Que bom a família Bolsonaro ter confiado no STF para garantir seus direitos.”

Cautela. Santa Cruz diz ainda ser necessário rever o Código de Processo Civil para impedir excessos sob a alegação de que são necessários no combate à corrupção. “Os protocolos do Judiciário não são impeditivos para as investigações.”

Não vem… A cúpula da reforma tributária na Câmara reagiu à tentativa da equipe econômica do governo de colar na PEC de Baleia Rossi o selo de criadora “do maior imposto do mundo”.

… não. Para o presidente da Comissão Especial, Hildo Rocha (MDB-MA), “o cálculo (de que a alíquota chegaria a 30%) é chutômetro, para não dizer mentira”. “Para o governo, só vale o que é deles”, diz.

Fica. Sondado para a vaga de candidato a prefeito de SP pelo PSL, o apresentador José Luiz Datena diz que Jair Bolsonaro “deveria optar por um diplomata” para ocupar a embaixada do Brasil em Washington.

Fica 2. “Acho que o Eduardo (Bolsonaro) é mais importante aqui para o partido dele do que em política externa.” Eduardo é o presidente do PSL-SP e um entusiasta da opção Datena candidato a prefeito.

Chapa. No Planalto, Datena tem a certeza de contar um aliado: o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de quem é amigo de longa data.

CLICK. Horas após assumir o BNDES, Gustavo Montezano visitou o ministro Tarcísio Freitas. Acertaram parceria na estruturação de projetos de concessão da pasta.

Missão… Os oito deputados federais do Novo comemoraram o desempenho no primeiro semestre de 2019.

… cumprida. Consideram ter atuado com destaque na reforma da Previdência e festejam a economia de R$ 5 milhões em verbas indenizatórias não utilizadas.

Igual… A aposta no Conselho Nacional do Ministério Público é de que a Corregedoria mais uma vez arquivará o procedimento disciplinar contra Deltan Dallagnol porque as provas e a origem delas são semelhantes às que ele desconsiderou no passado recente.

… mas diferente. Entretanto, como foi alvo de muitas críticas pela celeridade com que arquivou o pedido, desta vez a Corregedoria deve esperar até agosto.

SINAIS PARTICULARES

Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo

Fosfosol. O secretário da Fazenda de SP, Henrique Meirelles, tem deixado incomodada ala expressiva do PSDB nacional ao não mencionar em entrevistas a reforma da Previdência feita pelo ex-governador Geraldo Alckmin no Estado.

Fosfosol 2. SP foi o primeiro Estado a implementar a previdência complementar dos servidores públicos ao criar a Prevcom e a SPPrev, esta última hoje sob o guarda-chuva de Meirelles, filiado ao MDB.

Oiê! Alckmin fez questão de comparecer, sábado passado, à inauguração de uma obra do governo João Doria iniciada na gestão dele em Mogi das Cruzes.

PRONTO, FALEI!

Rosana Valle, deputada federal (PSB-SP): “Nunca fui expulsa nem de sala de aula. Estou ciente de que posso sofrer punições, mas fiz o que precisava ser feito”, sobre voto a favor da reforma da Previdência.