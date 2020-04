OAB apresenta ação contra MP que obriga compartilhamento de dados de teles com IBGE

A Ordem dos Advogados do Brasil vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, 20, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a medida provisória editada na última sexta-feira que obriga as operadoras de telefonia a entregarem informações pessoais de seus clientes ao IBGE. Para a OAB, a MP viola dados sigilosos de brasileiros e não apresenta mecanismos de segurança para minimizar o risco de acesso e o uso indevido deles. Nos bastidores, a cúpula do Congresso considerou uma afronta a tratativa de tal tema por medida provisória.

A OAB também solicitará ao Supremo que reconheça a existência no Brasil do direito fundamental à autodeterminação informativa, que é o direito que cada cidadão possui de decidir sobre e autorizar como seus dados pessoais podem ser usados. A Adin exigirá ainda um controle efetivo para que tais informações sejam transportadas e armazenadas em segurança.

A ação é baseada em um parecer do procurador constitucional da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, ao qual a Coluna teve acesso. No documento ele argumenta que a MP não apresenta de forma transparente qual será a proteção dos cidadãos quanto ao uso adequado dos dados e não garante a participação do Judiciário, do Ministério Público e de entidades da sociedade civil na fiscalização quanto a tal uso. Ele diz ainda que a medida prevê uma forma insegura de repasse de informações por meio eletrônico.

O procurador lembra ainda que dados deste tipo, se mal usados, podem ser usados para campanhas de fake news ou até mesmo de manipulação da vontade do eleitorado, comprometendo a liberdade democrática. “Basta, para tanto, que os dados telefônicos e residenciais de todos os brasileiros caiam em mãos dispostas a tal fim”, escreveu.

A MP foi editada para que os dados fornecidos sejam usados para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.

