O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira conceder definitivamente a mudança do nome do Partido Ecológico Nacional (PEN) para Patriota. A sigla oficial na identificação dos parlamentares no será PATRI e o número permanece 51. O pedido para a troca de nome da legenda foi feito no final do ano passado e aguardava decisão do TSE (Leonel Rocha).