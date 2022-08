O pedido de Bolsonaro a Braga Netto

Apesar de ter cumprido agendas pontuais em São Paulo esta semana, o candidato a vice de Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, recebeu a missão do presidente de fazer viagens solo a Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além de serem dois estados prioritários para Bolsonaro na campanha, pesou o fato de Braga Netto ser mineiro e ter sido interventor do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, a avaliação é que o ex-ministro tem mais identidade com as regiões para fazer campanha.