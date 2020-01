O ‘noivado’ de Regina Duarte com Bolsonaro

Regina Duarte se reuniu nesta segunda-feira, 20, com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, no Rio de Janeiro. Na conversa, a atriz disse que irá conhecer a Secretaria de Cultura a partir de quarta-feira e que irá passar por um período de teste.

O governo está otimista com a chegada de Regina, que apoia o presidente desde a campanha eleitoral.

