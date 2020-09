O impacto do auxílio na economia do Nordeste

Nota técnica da Secretaria de Política Econômica do governo federal, obtida pela Coluna, comprova e quantifica o que os políticos já haviam farejado: o auxílio emergencial de R$ 600 ajudou a impulsionar a economia nos rincões do País. No Nordeste, os repasses representam até 5% do PIB mensal de quase metade dos municípios. No Norte, 2,5%. Porém, as conclusões ajudam a aumentar a angústia de Jair Bolsonaro: o “desmame” do auxílio (estendido até dezembro) pode ser traumático, especialmente se o cenário econômico ainda estiver tenebroso.

Menor renda. “No que se refere à focalização municipal, observa-se que o auxílio emergencial atingiu com maior intensidade municípios com menores índices de desenvolvimento humano (IDH)”, diz o documento.

Dividido. O texto conclui que o primeiro mês de pagamentos impactou mais Norte e Nordeste por causa do grande número de beneficiários do Bolsa Família nessas regiões. Em seguida, avançou sobre o centro-sul por causa dos informais.

Na ponta. A Economia utilizou dados de abril e maio do benefício. Em alguns municípios do Norte e Nordeste, a transferência com o programa chegou a mais de 7,5% da estimativa do PIB mensal.

Veja bem. O cálculo se baseou em dados do PIB de 2017, atualizados. Neste ano, em que o PIB nacional teve queda histórica (9,7% no segundo trimestre), técnicos projetam que a proporção pode ser ainda maior.

Cenário. Um interlocutor nordestino da oposição resume: enquanto a esquerda está preocupada com disputa fratricida nas eleições municipais, o governo avança sobre a região outrora dominada pelo lulismo. Bolsonaro é auxílio emergencial no bolso e voto na urna.

CLICK. João Octaviano (à dir.), secretário de Logística de SP, faz vistoria virtual, realizada ao vivo por meio de um drone, em obras da Rodovia Raposo Tavares.

Cada um por si. A proposta de reforma administrativa que deve ser enviada hoje ao Congresso só tratará do Executivo. Ordens expressas do presidente: não quer ser tachado de “antidemocrático”, segundo uma fonte, por estar intervindo em outros Poderes. Estados e municípios também ficam de fora.

Pra já. Ex-governador do ES, Paulo Hartung, sobre a proposta do governo:”Reforma para futuros funcionários, a gente poderia ter feito há 20 anos, quando se começou a dar sinais que esse modelo estava exaurindo. Agora exauriu, não tem mais como fazer uma coisa hoje para colher resultados daqui a 10, 20 anos”

Cuma? A sugestão de Edson Fachin de que o plenário do STF reveja a regra de empate em casos penais causou arrepios a advogados: “Trata-se de uma garantia universal determinando que qualquer condenação criminal só é válida se estiver suficientemente provada pelo Ministério Público”, diz o criminalista Marcelo Bessa, do Instituto de Garantias Penais.

Tabuleiro. O vereador e ex-prefeito César Maia (DEM-RJ) reuniu em texto 24 dicas para que uma campanha eleitoral seja bem-sucedida. “Tenha sempre a iniciativa: jogue com as peças brancas”, aconselhou. “Não ataque todos os concorrentes no primeiro turno: você precisará de um deles, pelo menos, no segundo turno.” Ele disputará a reeleição.

SINAIS PARTICULARES.

César Maia, vereador (DEM-RJ)

Prioridades. O Desenvolvimento Regional editou portaria para regulamentar a concessão de, veja só, elogios aos servidores do ministério. Eles podem receber a estima em casos de “prática de ato excepcional, de relevância profissional, humanitária e de interesse do bem comum”.

Lista. Os elogios devem ser propostos e fundamentados pelas chefias imediatas ou autoridades da pasta. Atos de bravura, honestidade e participação em entidades sem fins lucrativos também podem ser reconhecidos.

Limites. A portaria, no entanto, frisa que deveres básicos, como assiduidade, pontualidade, disciplina e produtividade, ficam fora do rol de ações dignas de nota. O acúmulo de elogios, porém, não significará gratificações financeiras ou mesmo promoções.

Pra frente. O julgamento de Ricardo Salles, no TJ-SP, foi adiado a pedido da defesa do ministro. Ainda não há novo prazo. Ele é acusado de improbidade administrativa por causa de ação do período em que foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo.

PRONTO, FALEI!

Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde: “O discurso antivacina causa um problema mundial, ao levar a crença de que as liberdades individuais são ilimitadas. Não são. Não quando minha atitude cria risco para a sociedade. Seria um retrocesso termos um dos programas de imunização mais eficientes do mundo trocados por um movimento antivacina.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA.

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao