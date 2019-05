O conselho de Eduardo Bolsonaro a Major Vitor Hugo

Enquanto o líder do DEM, Elmar Nascimento, disparava críticas ao governo e ao PSL na tribuna do plenário, durante votação da MP da reforma administrativa, Major Vitor Hugo acompanhava no canto do plenário.

Eduardo Bolsonaro passou por ele e tranquilizou-o: “Nada como um dia após o outro. Se tem uma coisa que aprendi aqui é isso”.

Major tem sido alvejado por líderes do Centrão (e do seu partido) e, em reunião de líderes na terça-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou o que já vinha fazendo há um tempo: cortou relações com o líder do governo.