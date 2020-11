Nuvens carregadas no horizonte de Pazuello

A revelação pelo ‘Estadão’ de que testes PCR (para detectar a covid-19) do Ministério da Saúde podem acabar no lixo fez procuradores e gestores da área da saúde nos Estados ouvidos pela Coluna enxergarem nuvens carregas no horizonte de Eduardo Pazuello. O ministro pode ser alvo de uma possível ação de improbidade administrativa, avaliam. Parlamentares acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) e também o Tribunal de Contas da União (TCU). Querem se saber houve desperdício de recursos, negligência e inépcia do ministro.

Cuma? “O fato toma contornos ainda mais impressionantes ao se observar que o atual ministro da Saúde, que é um general de Exército, (…) foi efetivado no cargo justamente com o discurso de que teria experiência como gestor de logística”, argumenta o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) em seu pedido.

De olho. Deputados do PSOL enviaram ofício para Célia Regina Delgado, coordenadora na PGR, solicitando investigação civil e penal “das possíveis ilegalidades” e a responsabilidade de Jair Bolsonaro e de Eduardo Pazuello.

Boas… A Anvisa aprovou instrução normativa para acelerar a avaliação do registro de vacinas para a covid-19. Técnicos da agências traduzem: pode ser aprovada em menos de 60 dias (tempo que o processo normalmente leva).

…novas. A Pfizer, por exemplo, que foi a primeira a concluir a fase 3 dos estudos, pode entrar nessa nova regra, quando solicitar o registro. “É a melhor notícia que o mundo teve até agora. A tendência é que outras, que também utilizam RNA, devem ter o mesmo efeito”, disse Carlos Lula, presidente do Conass.

Chapa… Fora do segundo turno em Guarulhos, a tucana Fran Corrêa gravou vídeo com duras críticas ao atual prefeito e candidato à reeleição, Guti Costa (PSD). O PSDB-SP, porém, adotou posição de neutralidade na cidade da Grande SP.

…quente. A direção estadual do PSDB tenta apagar o incêndio, enquanto os petistas da campanha de Elói Pietá comemoram o tom dela. “Digam não à corrupção”, afirma Fran no vídeo.

Bruno Covas, prefeito de São Paulo e candidato à reeleição (PSDB)

Tá ligado, mano? A boa votação de Bruno Covas (para os padrões tucanos) na periferia de São Paulo no primeiro turno faz o PSDB sonhar alto. O partido avalia estar próximo de superar de vez um dificuldade histórica nos extremos.

CLICK. Eduardo Bolsonaro (ao centro) participou de evento pró-armamentos no RS. Deu palestra e posou para foto. Na aglomeração, só se vê uma pessoa de máscara.

Fique… Em Porto Alegre, o candidato Sebastião Melo (MDB) fez que não era com ele uma sondagem sobre seu interesse em se encontrar publicamente com Eduardo Bolsonaro (PSL), que esteve na cidade.

…em casa. Adversário de Manuela D’Avila (PCdoB), Melo já atrai pela força da gravidade o voto da direita. O apoio explícito do clã Bolsonaro neste momento poderia aumentar sua rejeição entre eleitores de centro.

Marco Aurélio de Carvalho, advogado apoiador de Guilherme Boulos (PSOL): “Bruno Covas, contrariando o avô, se preocupa com as próximas eleições, não com as próximas gerações, ao não reconhecer o agravamento da pandemia.”

