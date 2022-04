Novo turbina pré-campanhas com encontros de lideranças e grandes empresários

Pré-candidatos do partido Novo tiveram uma sequência de conversas com grandes empresários antes de lançar, neste sábado, 2, em Encontro Nacional, os nomes da sigla para as disputas deste ano.

Na sexta, o presidenciável da sigla, Felipe d’Avila, recebeu em sua em São Paulo empresários como Abílio Diniz, Fabio Barbosa, José Olympio, Ricardo Lacerda, Jayme Garfunkel, Izabella Mattar e Ana Maria Diniz. Também participaram o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Vinícius Poit, e o pré-candidato ao Senado Ricardo Mellão (SP).

Foi o terceiro encontro com empresários esta semana. Na quarta, D’Avila tomou café da manhã na casa de Bernardo Parnes, da Investment One Partners e outros empresários. Depois, esteve com Luiz Fernando Figueiredo, do fundo Mauá, e também Roberto Setúbal, Luiz Terepins e Marcelo Barbará.

Nos encontros, D’Avila tem falado sobre as indefinições da chamada terceira via, que nesta semana passou por turbulência com as movimentações de João Doria (PSDB) e Sérgio Moro (União Brasil). Ele atribui os problemas ao interesse dos partidos em apostar na candidatura de deputados federais com os recursos públicos do fundo eleitoral.

“O interesse dos grandes partidos é eleger deputados federais. É um investimento. Cada deputado rende ao partido R$ 10 milhões entre fundo partidário e fundo eleitoral. Por isso, há resistência em investir em campanhas presidenciais”, afirmou D’Avila.

O Novo registrou 900 pré-candidatos para disputar o pleito deste ano para diferentes cargos, mais que o dobro dos 400 que se lançaram em 2018. Dentre estes pré-candidatos estão sete candidatos a governos estaduais e pelo menos dois senadores.