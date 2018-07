Ministros fazem ato pela reforma trabalhista

O ministro Ronaldo Fonseca (Secretaria da Presidência), o ex-ministro Ronaldo Nogueira (Trabalho), o ministro do TST Aloysio Corrêa da Veiga, e do governador do Estado, José Ivo Sartori, participam hoje de uma edição das Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, data do primeiro aniversário da assinatura da lei, em 13 ds julho passado.

O novo ministro do Trabalho, desembargador Caio Luiz Almeida, não participa do evento. Ele assumiu após o Supremo afastar Helton Yomura por suspeitas de irregularidades. O ato promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura e pela Comissão de Trabalho da Câmara, presidida por Nogueira, ocorre no hotel Sheraton de Porto Alegre.