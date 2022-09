Novo libera filiações sem contribuição partidária para aumentar número de integrantes

Coluna do Estadão

O Partido Novo passou a permitir a filiação de membros sem o pagamento da contribuição partidária. Filiados que não declaram Imposto de Renda estão isentos da cobrança. A sigla não usa os fundos partidário e eleitoral e, por isso, a contribuição é sua única fonte.

O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, diz que a medida não compromete as finanças do partido. “As filiações dispararam assim que publicamos a resolução”. Segundo ele, aumentou também o número de filiados pagantes. Nos primeiros cinco dias de setembro, foram 200 novas filiações.

