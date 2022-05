Novo diretor da Abin quer estreitar relação com a imprensa e o Congresso

O novo diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Victor Felismino Carneiro, fez um discurso de posse, na última terça, que chamou atenção por contrastar com o espírito do governo Bolsonaro.

Ele falou em buscar três novas frentes de aproximação: com Congresso, setor privado e imprensa. Citou como exemplo a CIA e os debates em que a agência americana participa no Parlamento. Com jornalistas, disse que é preciso divulgar o que a Abin faz. “Precisamos de formação de massa crítica que compreenda nossa importância para o processo decisório nacional”, disse.

Carneiro também fez um aceno ao corpo de funcionários da agência. Chamou de “prioritária” a recomposição salarial, o concurso e a reestruturação de carreiras da Abin. Sinal de que não é só na PF que reina a insatisfação trabalhista contra Bolsonaro.