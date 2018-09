Novo comercial de Alckmin reforça artilharia contra Bolsonaro

O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, decidiu bater duro no adversário Jair Bolsonaro (PSL), que lidera as pesquisas de intenção de voto. Em novo comercial de TV a que o Estado teve acesso, a ser divulgado nesta quinta-feira, uma apresentadora “conversa “ com os dois intérpretes de libras da propaganda eleitoral, que acabam dando as costas para Bolsonaro.

“Outro dia eu ouvi o Bolsonaro dizer que não contrataria uma mulher com o mesmo salário de um homem. Ou seja: para o Bolsonaro seria normal a Amanda ganhar mais do que o Vinicius, mesmo os dois fazendo o mesmíssimo trabalho”, diz a mulher, apontando para os dois intérpretes, que traduzem a mensagem em sinais. Em seguida, ela pergunta: “Amanda, Vinícius, algum recadinho para o Bolsonaro?”.

Os dois intérpretes dão de ombros e viram as costas. Embora aliados de Alckmin cobrem mudanças na campanha e muitos tenham dúvidas sobre a eficiência da estratégia de ataque a Bolsonaro, pesquisas qualitativas encomendadas pelo PSDB indicam que os tucanos devem continuar explorando as “contradições” do deputado. (Vera Rosa e Renan Truffi)